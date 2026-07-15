Harga Emas Antam Hari Ini 15 Juli 2026: Emas 1 Gram Rp2,635 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 15 Juli 2026, tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar sebesar Rp2.635.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.641.588.

Sementara itu, emas batangan ukuran 10 gram dibanderol Rp25.845.000, sedangkan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dipasarkan seharga Rp2.575.600.000 sebelum pajak.

Selain emas, tersedia pula produk perak murni dan Perak Heritage yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat maupun investor logam mulia.

Berikut daftar harga emas batangan per 15 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.367.500

1 gram: Rp2.635.000

2 gram: Rp5.210.000

3 gram: Rp7.790.000

5 gram: Rp12.950.000

10 gram: Rp25.845.000

25 gram: Rp64.487.000

50 gram: Rp128.895.000

100 gram: Rp257.712.000

250 gram: Rp644.015.000

500 gram: Rp1.287.820.000

1.000 gram: Rp2.575.600.000

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.437.500

1 gram: Rp2.785.000