Harga Emas Antam Hari Ini 15 Juli 2026: Emas 1 Gram Rp2,635 Juta, Simak Daftar Lengkapnya
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 15 Juli 2026, tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.
Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar sebesar Rp2.635.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.641.588.
Sementara itu, emas batangan ukuran 10 gram dibanderol Rp25.845.000, sedangkan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dipasarkan seharga Rp2.575.600.000 sebelum pajak.
Selain emas, tersedia pula produk perak murni dan Perak Heritage yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat maupun investor logam mulia.
Berikut daftar harga emas batangan per 15 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.367.500
1 gram: Rp2.635.000
2 gram: Rp5.210.000
3 gram: Rp7.790.000
5 gram: Rp12.950.000
10 gram: Rp25.845.000
25 gram: Rp64.487.000
50 gram: Rp128.895.000
100 gram: Rp257.712.000
250 gram: Rp644.015.000
500 gram: Rp1.287.820.000
1.000 gram: Rp2.575.600.000
Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.437.500
1 gram: Rp2.785.000
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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