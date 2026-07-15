Prakiraan Cuaca Jabodetabek 15 Juli 2026: Cerah Berawan hingga Berawan Tebal, Waspadai Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang Rabu, 15 Juli 2026, hingga Kamis pagi, 16 Juli 2026.

Masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kecepatan angin yang dapat terjadi di sebagian wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 15 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 16 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan secara umum cerah hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan tetap didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Pola cuaca serupa diperkirakan berlanjut pada malam hari.

Sementara itu, pada Kamis dini hari, kondisi cuaca diprakirakan berubah menjadi berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Dari sisi suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan memiliki suhu berkisar 20 hingga 34 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 26 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diperkirakan berada pada rentang 42 hingga 88 persen. Adapun angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, pengguna kendaraan, maupun pelaku kegiatan di kawasan terbuka diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca.