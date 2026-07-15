Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 Juli 2026: Cerah Berawan, Suhu Capai 35 Derajat Celsius

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Rabu, 15 Juli 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga dini hari.

Meski demikian, masyarakat diimbau tetap mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang dan sore hari, cuaca masih didominasi kondisi yang sama, yakni cerah hingga cerah berawan.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan.

Sementara itu, kondisi cerah hingga cerah berawan kembali berlanjut pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 30 hingga 90 persen.

Sementara itu, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 5 hingga 40 kilometer per jam.