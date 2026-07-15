JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 Juli 2026: Cerah Berawan, Suhu Capai 35 Derajat Celsius

Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 Juli 2026: Cerah Berawan, Suhu Capai 35 Derajat Celsius

Rabu, 15 Juli 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 Juli 2026: Cerah Berawan, Suhu Capai 35 Derajat Celsius - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca cerah berawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Rabu, 15 Juli 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga dini hari.

Meski demikian, masyarakat diimbau tetap mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Baca Juga:

Memasuki siang dan sore hari, cuaca masih didominasi kondisi yang sama, yakni cerah hingga cerah berawan.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan.

Sementara itu, kondisi cerah hingga cerah berawan kembali berlanjut pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB.

Baca Juga:

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 30 hingga 90 persen.

Sementara itu, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 5 hingga 40 kilometer per jam.

Prakiraan cuaca Jawa Barat pada 15 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar 16–35 derajat celsius
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU