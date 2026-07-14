Inflasi Medis Tembus 16,9 Persen, Sequis Jawab Lewat Asuransi CareIn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Asuransi Jiwa Sequis Life meluncurkan produk asuransi kesehatan terbaru bernama Sequis CareIn yang menawarkan perlindungan kesehatan menyeluruh, mulai dari diagnosis, perawatan hingga masa pemulihan pasien.

Peluncuran produk tersebut dilakukan President Director & CEO Sequis Life Ted Margono didampingi Director & Chief Agency Officer Sequis Life, Edisjah di Bandung, Senin (13/7/2026).

Ted Margono mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan terus berkembang seiring meningkatnya biaya layanan medis dan perubahan gaya hidup.

Menurutnya, perlindungan kesehatan saat ini tidak cukup hanya menanggung biaya rawat inap, tetapi juga harus mampu mendampingi nasabah sejak proses diagnosis hingga pemulihan.

"Melalui Sequis CareIn kami ingin mendukung nasabah dalam setiap tahap perjalanan kesehatannya sehingga mereka dapat lebih fokus menjalani proses penyembuhan tanpa terbebani risiko finansial akibat biaya kesehatan yang terus meningkat," kata Ted dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (14/7/2026).

Sequis mencatat, biaya kesehatan yang terus naik menjadi tantangan serius.

Berdasarkan Global Medical Trends Survey dari WTW, inflasi medis di Indonesia mencapai 16,9 persen pada 2025. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 1,3 miliar penduduk dunia terdorong atau semakin terperosok ke dalam kemiskinan akibat tingginya pengeluaran kesehatan yang harus ditanggung sendiri.

Melalui konsep "One Care, All In", Sequis CareIn menghadirkan perlindungan yang mencakup pemeriksaan diagnostik, tindakan medis, rawat inap, rehabilitasi medis, hingga perawatan lanjutan sesuai indikasi medis.