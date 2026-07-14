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Sidak ke Pabrik Kapur di Bandung Barat, Dedi Mulyadi Temukan Dugaan Pelanggaran

Selasa, 14 Juli 2026 – 17:30 WIB
Sidak ke Pabrik Kapur di Bandung Barat, Dedi Mulyadi Temukan Dugaan Pelanggaran - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - PT Batu Raya, perusahaan batu kapur yang beroperasi di Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, diduga melakukan tindak pidana ketenagakerjaan. 

Dugaan ini muncul setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyidak langsung pabrik tersebut. 

Dalam sidak tersebut, Dedi turut melihat langsung proses pengolahan batu kapur dan juga berbincang langsung dengan para pegawai.

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Dia pun cukup banyak mendapatkan informasi dari para pekerja mengenai sistem pengupahan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan

Mayoritas pekerja disebut berstatus sebagai karyawan, akan tetapi menerima upah dengan sistem borongan. 

Rata-rata penghasilan yang diterima hanya sekitar Rp600.000 per pekan, jauh di bawah standar upah minimum yang berlaku.

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Selain persoalan upah, para pekerja juga mengaku tidak memperoleh berbagai hak normatif, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hingga tunjangan hari raya (THR). Bahkan, iuran BPJS disebut harus ditanggung sendiri oleh pekerja.

"Status karyawan tapi sistem kerja borongan. Status karyawan tapi BPJS bayar sendiri. Status karyawan tapi keselamatan kerja diabaikan. Ini kerja apa dikerjain," kata Dedi dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (14/7/2026).

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menemukan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di pabrik batu kapur Kabupaten Bandung Barat, saat melakukan sidak.
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TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi pabrik batu kapur pelanggaran ketenagakerjaan pt batu raya

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