Disnaker Depok Minta Manajemen Hotel Bumi Wiyata Berikan Kepastian Kepada Karyawan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puluhan karyawan Hotel Bumi Wiyata yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Federasi Buruh Kamiparho menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Hotel Bumi Wiyata, Selasa (14/7).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena ratusan karyawan mengaku belum menerima upah selama tujuh bulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari serikat pekerja sebelum aksi unjuk rasa berlangsung.

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Menurut Nessi, laporan tersebut disampaikan sejak para pekerja melakukan mogok kerja.

Disnaker kemudian berupaya membangun komunikasi dengan manajemen Hotel Bumi Wiyata guna mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.

"Mulai dari proses kemarin mereka mogok kerja, itu juga sudah dilaporkan kepada kami. Dan yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi dengan pihak manajemen Hotel Bumi Wiyata," kata Nessi.

Ia menjelaskan, pertemuan yang difasilitasi sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Pertemuan pada tanggal 3 memang belum menghasilkan solusi ataupun kesepakatan," ujarnya.