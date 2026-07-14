Gaji Belum Dibayar 7 Bulan, Puluhan Karyawan Hotel Bumi Wiyata Gelar Aksi Demo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puluhan massa menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Hotel Bumi Wiyata, pada Selasa (14/7).

Massa tersebut diketahui berasal dari karyawan Hotel Bumi Wiyata yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Federasi Buruh Kamiparho.

Terlihat puluhan massa membawa bendera, dan perwakilan dari merkea menyampaikan orasi di atas mobil komando.

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Ketua Pengurus Komisariat (PK) FSB KAMIPARHO Hotel Bumi Wiyata, Muhamad Soleh mengatakan, aksi ini dilakukan karena adanya menundaan hak karyawan yang belum dibayarkan.

Ia mengaku, para karyawan belum mendapatkan haknya selama tujuh bulan.

“Jadi, tuntutannya adalah hak kami yang sudah tujuh bulan belum dibayarkan dan penyesuaian upah tahun 2026 sesuai dengan SK Gubernur ya, tahun 2025 itu yang memang belum dilaksanakan oleh manajemen,” ucapnya.

“Tujuh bulan itu, yakni di bulan Maret 2025, April 2025, Februari 2026, Maret 2026, April 2026, Mei 2026, dan Juni 2026 dan sekarang sudah memasuki Juli, itu belum ada tanda-tanda,” sambungnya.

Dirinya menuturkan, ada ratusan pegawai yang terdampak akibat terlambatnya pembayaran gaji tersebut.