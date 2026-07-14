Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Selasa 14 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam pada Selasa (14/7/2026) kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor dan calon pembeli logam mulia.

Berdasarkan daftar harga resmi yang berlaku hari ini dikutip dari laman logammulia.com, emas batangan pecahan 1 gram dipasarkan dengan harga dasar sebesar Rp2.615.000.

Sementara itu, harga emas batangan pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, dibanderol Rp1.357.500.

Adapun pecahan terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dijual dengan harga Rp2.555.600.000 sebelum dikenakan pajak.

Untuk transaksi pembelian yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.621.538, sedangkan pecahan 0,5 gram menjadi Rp1.360.894.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus. Gift Series pecahan 0,5 gram dijual seharga Rp1.427.500, sedangkan pecahan 1 gram dipasarkan Rp2.765.000 sebelum pajak.

Emas Batangan Selamat Idulfitri pecahan 5 gram dibanderol Rp13.823.000.

Sementara itu, Emas Batangan Imlek tersedia dalam pecahan 8 gram dengan harga Rp21.774.800 dan pecahan 88 gram seharga Rp236.817.600.