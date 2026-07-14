Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Selasa 14 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam pada Selasa (14/7/2026) kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor dan calon pembeli logam mulia.
Berdasarkan daftar harga resmi yang berlaku hari ini dikutip dari laman logammulia.com, emas batangan pecahan 1 gram dipasarkan dengan harga dasar sebesar Rp2.615.000.
Sementara itu, harga emas batangan pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, dibanderol Rp1.357.500.
Adapun pecahan terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dijual dengan harga Rp2.555.600.000 sebelum dikenakan pajak.
Untuk transaksi pembelian yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.621.538, sedangkan pecahan 0,5 gram menjadi Rp1.360.894.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus. Gift Series pecahan 0,5 gram dijual seharga Rp1.427.500, sedangkan pecahan 1 gram dipasarkan Rp2.765.000 sebelum pajak.
Emas Batangan Selamat Idulfitri pecahan 5 gram dibanderol Rp13.823.000.
Sementara itu, Emas Batangan Imlek tersedia dalam pecahan 8 gram dengan harga Rp21.774.800 dan pecahan 88 gram seharga Rp236.817.600.
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragamBerikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam
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