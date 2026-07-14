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Proyek Strategis Nasional PSEL Bogor Raya Masuki Tahap Akhir Persiapan Lahan

Selasa, 14 Juli 2026 – 10:00 WIB
Proyek Strategis Nasional PSEL Bogor Raya Masuki Tahap Akhir Persiapan Lahan - JPNN.com Jabar
Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor mempercepat persiapan lahan proyek strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya di Galuga. Groundbreaking ditargetkan berlangsung pada awal Agustus 2026. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat proses persiapan serta pematangan lahan untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui program Waste to Energy (WTE). Groundbreaking proyek tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada awal Agustus 2026.

Percepatan tersebut ditandai dengan peninjauan langsung lokasi pembangunan PSEL di kawasan Galuga, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, unsur TNI, Danantara selaku pelaksana proyek, kontraktor, serta sejumlah instansi terkait.

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Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa persoalan persampahan tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah maupun satu instansi saja.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan PSEL membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh pihak yang terlibat.

"Kolaborasi yang telah terjalin menjadi modal penting untuk mempercepat proses pembangunan, sehingga penanganan sampah dari hulu hingga hilir dapat segera diwujudkan secara lebih terpadu," ujarnya.

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Dedie juga menyampaikan bahwa keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis maupun administratif yang masih dihadapi di lapangan menjelang pelaksanaan groundbreaking.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan bahwa pembangunan PSEL Bogor Raya terus dipersiapkan secara intensif.

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor mempercepat persiapan lahan proyek strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya di Galuga
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TAGS   proyek strategis nasional PSN PSEL Bogor Raya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Waste to Energy PSEL Galuga tpa galuga pembangunan PSEL Ade Ruhandi dedie a rachim

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