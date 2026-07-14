Prakiraan Cuaca Jawa Barat Selasa 14 Juli 2026, Bogor hingga Bandung Barat Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jawa Barat diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang Selasa (14/7/2026).

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diimbau tetap mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Selasa, 14 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 15 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diprakirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat.

Pada malam hari, kondisi cuaca diprakirakan berubah menjadi berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Kondisi serupa diperkirakan masih berlanjut hingga dini hari.

Sementara itu, suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 15 hingga 34 derajat Celsius, dengan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90 persen.

Angin diprakirakan bertiup dari arah Timur hingga Tenggara dengan kecepatan berkisar 5–40 kilometer per jam.