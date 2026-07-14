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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 14 Juli 2026: Kabupaten Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan Sore Hari

Selasa, 14 Juli 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 14 Juli 2026: Kabupaten Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan Sore Hari - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan ringan atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal pada Selasa (14/7/2026).

Meski demikian, masyarakat di Kabupaten Bogor diminta mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Selasa, 14 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 15 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

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Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal di wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

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Memasuki Rabu (15/7/2026) dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan hingga berawan tebal.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–34 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berkisar 26–34 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca Jabodetabek Selasa, 14 Juli 2026 hingga Rabu, 15 Juli 2026 didominasi cerah berawan. Kabupaten Bogor berpotensi diguyur hujan ringan
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