Tak Hanya Konser, Pengunjung Koplove Fest Ramai Singgah di Bejo Jahira Land

jabar.jpnn.com, BOGOR - Festival musik bukan hanya soal menikmati penampilan musisi favorit. Aktivitas bernyanyi, berjoget, hingga berdiri selama berjam-jam membuat banyak penonton membutuhkan tempat untuk beristirahat sejenak sebelum kembali menikmati suasana konser.

Kondisi itu terlihat pada gelaran Koplove Fest Volume 4 di Stadion Pakansari, Bogor, akhir pekan lalu.

Di tengah ribuan penonton yang memadati area konser, Bejo Jahira Land menjadi salah satu titik yang ramai dikunjungi pengunjung untuk memulihkan stamina sebelum kembali menyaksikan penampilan para musisi.

Area tersebut menyediakan berbagai aktivitas, mulai dari menikmati minuman jahe hangat, mengikuti permainan interaktif, hingga memanfaatkan kursi pijat untuk melepas penat setelah beraktivitas sejak sore hari.

Head of OTC, Women Health and Natural Wellness Category Kalbe Consumer Health Andry Mahyudi mengatakan, kehadiran Bejo Jahira Land merupakan upaya menghadirkan ruang istirahat yang nyaman bagi pengunjung festival.

Menurutnya, antusiasme masyarakat menikmati festival musik perlu diimbangi dengan menjaga kondisi tubuh agar tetap prima hingga acara berakhir.

"Kami ingin menghadirkan ruang yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk beristirahat sejenak, mengisi kembali energi, sekaligus tetap nyaman menikmati seluruh rangkaian acara di Koplove Fest," kata Andry dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (13/7/2026).

Koplove Fest Volume 4 menghadirkan sejumlah musisi, seperti Guyon Waton, NDX A.K.A., Ndarboy Genk, Mas Aji, hingga Mari Bergoyang Gembira (MBG).