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Polda Jabar Evaluasi U-Turn di Pantura Indramayu, 141 Titik Berstatus Ilegal

Senin, 13 Juli 2026 – 21:00 WIB
Polda Jabar Evaluasi U-Turn di Pantura Indramayu, 141 Titik Berstatus Ilegal - JPNN.com Jabar
Petugas TAA Ditlantas Polda Jabar saat melakukan olah TKP persitiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia di Jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat, Senin (13/7/2026). ANTARA

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat mendata sebanyak 141 fasilitas putar balik (u-turn) di sepanjang Jalur Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Indramayu berstatus ilegal.

Penataan terhadap fasilitas tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Kasubbid Gakkum Ditlantas Polda Jawa Barat AKBP Jimmy Manurung mengatakan hasil pendataan menunjukkan terdapat 220 titik u-turn di sepanjang Jalur Pantura Indramayu.

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Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 titik telah memiliki legalitas, sedangkan 141 titik lainnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Saat ini di sepanjang Jalur Pantura Indramayu terdapat 220 u-turn. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 berstatus legal dan 141 lainnya tidak legal," kata Jimmy, Senin (13/7).

Menurut Jimmy, Ditlantas Polda Jawa Barat akan berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan jalan untuk melakukan evaluasi dan penataan terhadap u-turn yang belum memiliki legalitas.

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Langkah tersebut dilakukan agar hanya fasilitas putar balik yang memenuhi standar keselamatan dan memiliki izin yang tetap dioperasikan.

"Nantinya kami akan berkoordinasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembenahan sehingga yang dioperasikan hanya u-turn yang benar-benar legal," ujarnya.

Polda Jawa Barat mendata 141 u-turn ilegal di Jalur Pantura Indramayu dari total 220 titik. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan
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TAGS   u-turn ilegal ditlantas polda jabar jalur pantura jalur pantura indramayu polda jabar kecelakaan Pantura kabupaten indramayu

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