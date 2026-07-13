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Jelang Masuk Sekolah, Omzet Pedagang Seragam di Cikarang Bekasi Melonjak hingga 50 Persen

Senin, 13 Juli 2026 – 20:00 WIB
Jelang Masuk Sekolah, Omzet Pedagang Seragam di Cikarang Bekasi Melonjak hingga 50 Persen - JPNN.com Jabar
Jelang tahun ajaran baru terlihat pembeli ramai mendatangi toko penjual baju seragam sekolah di Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/7/2026). ANTARA

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pedagang seragam sekolah di sejumlah pasar tradisional di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menikmati peningkatan omzet penjualan lebih dari 50 persen menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.

Lonjakan permintaan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir bahkan menyebabkan stok sejumlah ukuran seragam mulai menipis.

Salah seorang pedagang seragam di Pasar Baru Cikarang, Seprianto, mengatakan peningkatan penjualan mulai terasa sejak sekitar satu bulan terakhir dan mencapai puncaknya dalam sepekan terakhir menjelang hari pertama masuk sekolah.

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"Omzet meningkat hingga lebih dari 50 persen, terutama sejak minggu lalu atau menjelang masuk sekolah," ujar Seprianto di Cikarang, Senin (13/7).

Ia menjelaskan, seragam untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) menjadi produk yang paling banyak dicari oleh masyarakat.

Tingginya permintaan membuat sejumlah ukuran seragam telah habis terjual.

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Menurut Seprianto, penjualan pada musim tahun ajaran baru kali ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"Sekarang yang paling banyak dicari seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA. Banyak ukuran yang sudah kosong karena permintaannya tinggi," katanya.

Penjualan seragam sekolah di Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi, melonjak lebih dari 50 persen menjelang tahun ajaran baru 2026/2027
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TAGS   seragam sekolah MPLS penjual seragam sekolah pasar baru cikarang harga seragam sekolah masa pengenalan lingkungan sekolah kabupaten bekasi

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