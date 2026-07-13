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Tak Sekadar Santunan, BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Program PEKA untuk Tingkatkan Kesejahteraan Peserta

Senin, 13 Juli 2026 – 19:30 WIB
Tak Sekadar Santunan, BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Program PEKA untuk Tingkatkan Kesejahteraan Peserta - JPNN.com Jabar
Simbolis penyerahan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) di Kota Depok, Senin (13/7).

Program tersebut merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan peserta melalui pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan, tidak hanya sebatas pemberian santunan.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sonjaya, mengatakan Program PEKA menjadi salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan manfaat perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para peserta.

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"Program ini merupakan inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada keberlanjutan manfaat bagi peserta. Hari ini, bersama Kantor Wilayah Jawa Barat, kami meluncurkannya di dua lokasi, yakni Sumedang dan Depok," kata Trisna.

Menurutnya, manfaat yang diterima peserta tidak seharusnya berhenti pada pemberian santunan. Melalui Program PEKA, penerima manfaat akan memperoleh pelatihan dan peningkatan keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidup.

"Kami ingin manfaat yang diberikan tidak berhenti sampai santunan saja, tetapi berlanjut melalui pelatihan sehingga manfaat yang diterima benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan peserta," ujarnya.

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Ia menambahkan, Program PEKA merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan perlindungan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

"Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kami agar negara hadir memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para peserta," ucapnya.

Selain memberikan santunan, program PEKA BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan pelatihan keterampilan kepada ahli waris agar bisa membuka peluang usaha
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TAGS   kota depok BPJS Ketenagakerjaan program peka PEKA BPJS Ketenagakerjaan pemberdayaan ekonomi penerima manfaat pelatihan keterampilan Santunan BPJS Ketenagakerjaan

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