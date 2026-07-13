Baru Keluar dari Rumah Sakit, Wali Kota Bandung Farhan Langsung Pantau MPLS ke Sekolah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, sudah kembali beraktivitas, setelah dilarikan ke rumah sakit karena kesehatan yang menurun.

Agenda pertamanya seusai keluar dari rumah sakit adalah meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 43 Kota Bandung, Senin (13/7/2026).

Berdasarkan pemeriksaan dokter, orang nomor satu di Kota Bandung itu menderita sakit vertigo dan maag.

"Alhamdulillah, kemarin itu rupanya kondisi saya memang kurang sehat. Setelah pemeriksaan laboratorium, ada infeksi pencernaan yang memicu maag, dan maag-nya itu yang memicu vertigo, makanya sampai digotong," kata Farhan ditemui di sela-sela meninjau MPLS.

Ia melanjutkan, penyakit vertigo yang timbul membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Farhan mengaku, bola matanya terasa berputar-putar sehingga terpaksa digotong ke rumah sakit.

"Dua hari saya istirahat total pas weekend, cuma boleh nonton bola. Sayang Norwegia kalah ya," ucap dia berkelakar.

Menurutnya, saat ini kondisi kesehatannya pun sudah jauh membaik.

Ia menambahkan, pada momen MPLS terdapat 51 hingga 52 ribu siswa yang masuk ke sekolah dasar dan SMP negeri maupun swasta.