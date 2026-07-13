8 Proyek Gedung Pemerintah di Depok Mulai Dibangun pada 2026, Dua Sudah Berjalan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok tengah merealisasikan pembangunan delapan gedung serta sarana dan prasarana pemerintahan maupun gedung instansi vertikal pada 2026.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin, mengatakan, dua proyek saat ini telah memasuki tahap pekerjaan fisik, yakni pembangunan Depok Open Space (DOS) III dan Gedung Polres Metro Depok.

Sementara itu, enam proyek lainnya berada pada tahapan berbeda.

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Sebagian telah siap memasuki proses penandatanganan kontrak, sedangkan sisanya masih menunggu penyelesaian proses pengadaan.

"Enam pembangunan lainnya, yaitu Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI), pembangunan Kantor Imigrasi, Gedung Puskesmas Leuwinanggung, Puskesmas Pancoran Mas, Kantor Kelurahan Meruyung, serta Rumah Batik Keprok atau Dekranasda," kata Adnan.

Ia menjelaskan, Rumah Batik Keprok akan dibangun di kawasan belakang Gedung Perpustakaan Kota Depok.

"Lokasinya di belakang Gedung Perpustakaan, di atas area parkir motor. Nantinya lokasi tersebut akan menjadi Rumah Batik," ujarnya.

Menurut Adnan, rata-rata durasi pelaksanaan setiap proyek diperkirakan mencapai 180 hari kalender atau sekitar lima hingga enam bulan.