Kepala SPPG di Bandung Tewas Diduga Bunuh Diri, Tinggalkan Sepucuk Surat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria asal Kabupaten Bandung berusia 26 tahun dilaporkan mengakhiri hidupnya di kawasan pusat perbelanjaan Kings Shopping Centre, Kota Bandung pada Minggu (12/7/2026),

Korban ditemukan dalam keadaan tergantung di lantai 12 gedung tersebut.

"Pada hari Minggu pukul 06.30 WIB kami menerima laporan dari teknisi dan satpam bahwa ada kejadian tersebut, sehingga dari piket dan gabungan Inafis turun ke lapangan dan melakukan olah TKP," kata Kapolsek Regol Kompol Megawati Triyani saat dikonfirmasi, Senin (13/7).

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Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, korban mengakhiri hidupnya dengan cara mengikat diri menggunakan tali di lantai 12 gedung Kings Shopping Centre.

"Korban mengikat diri dengan tali di lantai 12," ujarnya.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang milik korban sebagai barang bukti, di antaranya sebuah telepon genggam, sandal, kartu identitas, serta sepucuk surat yang berisi permohonan maaf kepada keluarga.

"Jadi ada barang yang diamankan, handphone, sandal, KTP, dan satu surat tulis tangan permohonan maaf kepada pihak keluarga," ujarnya.

Setelah proses olah TKP selesai dilakukan, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.