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Sopir Pikap Laka Maut Rombongan Hajatan di Pantura Tewas, Jumlah Korban Jadi 12 Orang

Senin, 13 Juli 2026 – 12:15 WIB
Sopir Pikap Laka Maut Rombongan Hajatan di Pantura Tewas, Jumlah Korban Jadi 12 Orang - JPNN.com Jabar
Kendaraan pikap tampak ringsek dan rusak setelah terlibat dalam peristiwa kecelakaan maut di Kijaran, Kabupaten Indramayu, Minggu (12/7/2026). Foto: doc. Polres Indramayu

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Polres Indramayu mendata jumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan maut mobil pikap di kawasan Kijaran, Kabupaten Indramayu, bertambah.

Dari yang sebelumnya 10 orang, kini bertambah jadi 12 korban. Dua korban yang sebelumnya menjalani perawatan dinyatakan meninggal dunia pada Senin (12/7/2026).

"Korban meninggal dunia bertambah dua yang dalam perawatan di rumah sakit. Total korban meninggal dunia 12 orang,” kata Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif, saat dihubungi.

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Undang mengatakan dua korban yang baru dinyatakan meninggal dunia, salah satunya merupakan sopir mobil bak terbuka yang mengangkut 17 orang.

"Salah satu yang meninggal sopir mobil bak terbuka," ucapnya 

Undang menuturkan, petugas akan menggelar olah TKP dengan menggunakan metode Traffic Analysis Accident (TAA) untuk mengetahui secara detail ihwal kronologi kejadian.

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Dengan menggunakan metode TAA, dapat diketahui pasti kronologis dan penyebab kecelakaan terjadi.

Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di kawasan Kijaran, Indramayu, Minggu (12/7). Kecelakaan sendiri terjadi pada pukul 14.00 WIB.

Jumlah korban meninggal dunia peristiwa laka maut di Pantura, Kabupaten Indramayu, bertambah jadi 12 orang.
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TAGS   polres indramayu kecelakaan maut laka maut laka maut indramayu rombongan hajatan kecelakaan maut indramayu sopir pikap tewas

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