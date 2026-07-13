Harga Emas dan Perak Hari Ini 13 Juli 2026: Logam Mulia Turun, 1 Gram Kini Rp2.635.000

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 13 Juli 2026, mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram kini dipasarkan dengan harga dasar Rp2.635.000.

Selain pecahan 1 gram, penyesuaian harga juga terjadi pada ukuran lainnya, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Sementara itu, harga emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III juga mengalami penyesuaian.

Di sisi lain, harga perak murni dan Perak Heritage turut diperbarui untuk berbagai ukuran.

Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas, penting untuk memperhatikan harga dasar maupun harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut daftar harga emas dan perak terbaru per 13 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.367.500 (Rp1.370.919 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp2.635.000 (Rp2.641.588 setelah PPh 0,25%)

2 gram: Rp5.210.000 (Rp5.223.025 setelah PPh 0,25%)

3 gram: Rp7.790.000 (Rp7.809.475 setelah PPh 0,25%)

5 gram: Rp12.950.000 (Rp12.982.250 setelah PPh 0,25%)

10 gram: Rp25.845.000 (Rp25.909.613 setelah PPh 0,25%)

25 gram: Rp64.487.000 (Rp64.648.218 setelah PPh 0,25%)

50 gram: Rp128.895.000 (Rp129.217.238 setelah PPh 0,25%)

100 gram: Rp257.712.000 (Rp258.356.280 setelah PPh 0,25%)

250 gram: Rp644.015.000 (Rp645.625.038 setelah PPh 0,25%)

500 gram: Rp1.287.820.000 (Rp1.291.039.550 setelah PPh 0,25%)

1.000 gram (1 kg): Rp2.575.600.000 (Rp2.582.039.000 setelah PPh 0,25%)



Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.437.500 (Rp1.441.094 setelah PPh)

1 gram: Rp2.785.000 (Rp2.791.963 setelah PPh)



Harga Emas Batangan Selamat Idulfitri

5 gram: Rp13.923.000 (Rp13.957.808 setelah PPh)



Harga Emas Batangan Imlek

8 gram: Rp21.934.800 (Rp21.989.637 setelah PPh)

88 gram: Rp238.577.600 (Rp239.174.044 setelah PPh)



Harga Emas Batik Seri III

10 gram: Rp26.850.000 (Rp26.917.125 setelah PPh)

20 gram: Rp52.900.000 (Rp53.032.250 setelah PPh)



Harga Perak Murni

250 gram: Rp10.437.500 (Rp11.585.625 termasuk PPN 11%)

500 gram: Rp20.075.000 (Rp22.283.250 termasuk PPN 11%)



Harga Perak Heritage

31,1 gram: Rp1.796.443 (Rp1.994.052 termasuk PPN 11%)

186,6 gram: Rp9.657.286 (Rp10.719.587 termasuk PPN 11%) (mar7/jpnn)