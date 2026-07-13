Prakiraan Cuaca Jawa Barat 13 Juli 2026: Cerah hingga Berawan Sepanjang Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Senin, 13 Juli 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan sejak pagi hingga dini hari.

Kondisi tersebut diperkirakan mendukung aktivitas masyarakat, meski perubahan cuaca tetap perlu diantisipasi.

Berdasarkan prakiraan cuaca harian, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, diperkirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, langit diprakirakan cerah hingga berawan.

Sementara pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan tetap cerah hingga berawan.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celsius, sedangkan kelembapan udara berada pada kisaran 30 hingga 90 persen.

Adapun angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 40 kilometer per jam.