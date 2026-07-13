Prakiraan Cuaca Jabodetabek 13 Juli 2026: Cerah Berawan, Suhu Bogor Capai 32 Derajat Celsius

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (13/7/2026) diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal sejak pagi hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Senin, 13 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 14 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah hingga berawan.

Sementara itu, pada malam hari kondisi cuaca kembali didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Adapun pada Selasa (14/7/2026) dini hari, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan berada dalam kondisi cerah hingga berawan.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah lain di Jabodetabek diperkirakan memiliki suhu udara antara 26 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 34 hingga 84 persen, sedangkan angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.