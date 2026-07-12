Pemkab Garut Siapkan Beasiswa untuk 150 Guru PAUD, Masing-masing Terima Rp4 Juta

jabar.jpnn.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menambah kuota program beasiswa bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sedang menempuh pendidikan strata satu (S1).

Pada 2026, sebanyak 150 guru PAUD akan menerima bantuan pendidikan berupa dana stimulan sebesar Rp4 juta per orang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan Budiman, mengatakan jumlah penerima beasiswa terus meningkat setiap tahun.

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Program yang semula hanya diperuntukkan bagi 30 guru, kemudian bertambah menjadi 60 guru, kini diperluas hingga menjangkau 150 guru PAUD.

"Untuk program beasiswa guru PAUD itu sekarang 150 orang, naik dari asalnya 30, 60, sekarang 150," kata Asep Wawan Budiman di sela kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) melalui Buku Cerita Bergambar di Cipanas, Kabupaten Garut, Minggu (12/7).

Menurut Asep, bantuan beasiswa diberikan kepada guru PAUD yang mengalami kendala biaya saat menempuh pendidikan S1 sehingga berisiko tidak dapat menyelesaikan perkuliahan.

Setiap penerima akan memperoleh bantuan stimulan sebesar Rp4 juta sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah agar guru dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.

"Besaran beasiswanya Rp4 juta sebagai bentuk dukungan saja supaya mereka bisa menyelesaikan S1," ujarnya.