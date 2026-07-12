MPLS Depok 2026 Digelar 13-17 Juli, Disdik Depok Ajak Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3.5.1/4387/Sek.Umpeg/2026 tentang Pelaksanaan Hari Pertama Masuk Sekolah dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.

Edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan awal tahun ajaran baru yang aman, ramah anak, dan bebas dari praktik perpeloncoan.

Surat edaran yang diterbitkan pada 8 Juli 2026 itu menetapkan hari pertama masuk sekolah dilaksanakan pada Senin, 13 Juli 2026.

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Seluruh satuan pendidikan diminta menyambut peserta didik melalui kegiatan yang ramah anak, aman, tertib, dan menyenangkan.

Pelaksanaan MPLS dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026.

Dalam surat edaran tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, menegaskan bahwa kegiatan MPLS harus dilaksanakan dengan memastikan lingkungan sekolah bebas dari segala bentuk kekerasan, perpeloncoan, maupun pungutan.

"Kemudian, MPLS dilaksanakan dengan memastikan lingkungan sekolah bebas dari segala bentuk kekerasan, perpeloncoan, dan pungutan sehingga dapat terwujud suasana sekolah yang ramah, inklusif, dan menyenangkan," demikian bunyi surat edaran tersebut.

Selain mengatur pelaksanaan MPLS, Disdik Kota Depok juga mengajak seluruh satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mendukung Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) pada 13 Juli 2026.