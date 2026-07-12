Ina Cookies Gelar Sayembara Nasional, Tantang Baker Ciptakan Cookies Berbahan Lokal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ina Cookies siap menggelar Sayembara Cita Rasa Ina sebagai ajang melahirkan inovasi cookies berbasis bahan baku lokal.

Kompetisi yang menjadi puncak perayaan HUT ke-34 Ina Cookies itu, tidak hanya mencari produk dengan cita rasa terbaik, tetapi juga mengajak para baker memanfaatkan kekayaan bahan pangan Nusantara agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pendiri Ina Cookies, Ina Wiyandini atau yang akrab disapa Mama Ina mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan rempah dan bahan baku lokal yang layak diangkat menjadi produk premium yang mampu bersaing di pasar.

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"Melalui Sayembara Cita Rasa Ina kami ingin memberikan ruang bagi para baker Indonesia untuk menunjukkan kreativitasnya. Harapannya lahir produk-produk baru yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki nilai jual sekaligus mengangkat kekayaan rasa Nusantara," ujar Mama Ina saat ditemui JPNN.com di Cimenyan, Kabupaten Bandung, Minggu (12/7/2026).

Menurutnya, perkembangan industri bakery menuntut pelaku usaha terus berinovasi.

Oleh karena itu, kreativitas menjadi kunci agar produk lokal mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun mancanegara.

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Mama Ina menilai, bahan baku lokal menyimpan potensi besar apabila dikemas dengan pendekatan yang modern tanpa meninggalkan identitas kuliner Indonesia.

"Indonesia memiliki kekayaan bahan baku yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengolahnya menjadi produk yang modern, menarik, dan mempunyai daya saing," katanya.