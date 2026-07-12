Atasi Kemacetan Puncak, Pemkab Bogor Kaji Wacana Kereta Gantung dari Summarecon ke Gunung Mas

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan rencana pembangunan kereta gantung yang akan menghubungkan kawasan Summarecon dengan Rest Area Gunung Mas di Jalur Wisata Puncak.

Proyek tersebut dirancang sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Puncak dan akan dibiayai melalui investasi swasta tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan saat ini proyek masih berada pada tahap studi kelayakan (feasibility study).

Pemerintah daerah juga tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor yang berpotensi terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

"Ada konsep kereta gantung, lalu ada konsep KRL, dan lain sebagainya, tetapi kami harus bicara objektif bahwa itu butuh pembiayaan yang cukup besar," kata Rudy.

Menurut Rudy, kebutuhan investasi proyek kereta gantung diperkirakan mencapai triliunan rupiah sehingga tidak memungkinkan dibiayai melalui APBD Kabupaten Bogor.

"Kami tidak akan membebankan biaya pembangunan itu kepada APBD. Karena kalau dengan APBD, biayanya butuh triliunan rupiah. Kami ingin swasta," ujarnya.

Ia menjelaskan konsep awal proyek telah disiapkan dengan membangun shelter bawah di kawasan Summarecon, Kecamatan Sukaraja.