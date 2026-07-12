JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini SPMB Kota Depok 2026 Rampung, Keterisian Kursi SD dan SMP Negeri Capai Lebih dari 97 Persen

SPMB Kota Depok 2026 Rampung, Keterisian Kursi SD dan SMP Negeri Capai Lebih dari 97 Persen

Minggu, 12 Juli 2026 – 13:00 WIB
SPMB Kota Depok 2026 Rampung, Keterisian Kursi SD dan SMP Negeri Capai Lebih dari 97 Persen - JPNN.com Jabar
Disdik Kota Depok menyatakan SPMB 2026 telah rampung. Keterisian kursi SD Negeri mencapai 97,13 persen, SMP Negeri 99,31 persen, sementara Program RSSG berhasil menampung ribuan siswa. Foto: chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok mengumumkan seluruh tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 telah selesai dilaksanakan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan tingkat keterisian kursi pada jenjang SD Negeri dan SMP Negeri mencapai lebih dari 97 persen, bahkan untuk SMP Negeri menembus 99,31 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, mengatakan daya tampung SD Negeri yang semula sebanyak 16.800 kursi disesuaikan menjadi 16.772 kursi setelah terdapat 28 siswa kelas 1 yang tidak naik kelas.

Baca Juga:

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.289 kursi telah terisi sehingga tersisa 483 kursi. Dengan demikian, tingkat keterisian kursi SD Negeri mencapai 97,13 persen.

Sementara itu, pada jenjang SMP Negeri, daya tampung awal sebanyak 11.012 kursi dikurangi menjadi 10.972 kursi setelah terdapat 40 siswa kelas 7 yang tidak naik kelas.

"Dari jumlah itu, sebanyak 10.896 kursi telah terisi, sehingga sisa akhir hanya 76 kursi yang tersebar pada empat sekolah. Total tingkat keterisian mencapai 99,31 persen," ujar Wahid.

Baca Juga:

Selain sekolah negeri, Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) jenjang SMP juga mencatat capaian positif.

Sebanyak 3.186 siswa diterima di sekolah peserta RSSG atau setara dengan tambahan kuota layanan pendidikan sebesar 29,04 persen.

Disdik Kota Depok menyatakan SPMB 2026 telah rampung. Keterisian kursi SD Negeri mencapai 97,13 persen, SMP Negeri 99,31 persen
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok disdik depok smp negeri keterisian sekolah negeri penerimaan murid baru sekolah negeri sd negeri depok smp negeri depok Program RSSG Depok Rintisan Sekolah Swasta Gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU