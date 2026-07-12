SPMB Kota Depok 2026 Rampung, Keterisian Kursi SD dan SMP Negeri Capai Lebih dari 97 Persen

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok mengumumkan seluruh tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 telah selesai dilaksanakan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan tingkat keterisian kursi pada jenjang SD Negeri dan SMP Negeri mencapai lebih dari 97 persen, bahkan untuk SMP Negeri menembus 99,31 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, mengatakan daya tampung SD Negeri yang semula sebanyak 16.800 kursi disesuaikan menjadi 16.772 kursi setelah terdapat 28 siswa kelas 1 yang tidak naik kelas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.289 kursi telah terisi sehingga tersisa 483 kursi. Dengan demikian, tingkat keterisian kursi SD Negeri mencapai 97,13 persen.

Sementara itu, pada jenjang SMP Negeri, daya tampung awal sebanyak 11.012 kursi dikurangi menjadi 10.972 kursi setelah terdapat 40 siswa kelas 7 yang tidak naik kelas.

"Dari jumlah itu, sebanyak 10.896 kursi telah terisi, sehingga sisa akhir hanya 76 kursi yang tersebar pada empat sekolah. Total tingkat keterisian mencapai 99,31 persen," ujar Wahid.

Baca Juga: Kakek 74 Tahun di Depok Jadi Korban Penganiayaan Hingga Giginya Copot

Selain sekolah negeri, Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) jenjang SMP juga mencatat capaian positif.

Sebanyak 3.186 siswa diterima di sekolah peserta RSSG atau setara dengan tambahan kuota layanan pendidikan sebesar 29,04 persen.