Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Minggu 12 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam pada Minggu, 12 Juli 2026, kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor dan calon pembeli logam mulia.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dibanderol Rp2.655.000 sebelum pajak.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai pilihan produk, seperti Gift Series, Seri Selamat Idul Fitri, Seri Imlek, dan Batik Seri III.

Antam juga merilis daftar harga terbaru untuk produk perak murni dan Perak Heritage.

Berikut daftar harga emas dan perak terbaru per Minggu, 12 Juli 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Daftar Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.377.500 (Rp1.380.944 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp2.655.000 (Rp2.661.638 setelah PPh 0,25%)

2 gram: Rp5.250.000 (Rp5.263.125 setelah PPh 0,25%)

3 gram: Rp7.850.000 (Rp7.869.625 setelah PPh 0,25%)

5 gram: Rp13.050.000 (Rp13.082.625 setelah PPh 0,25%)

10 gram: Rp26.045.000 (Rp26.110.113 setelah PPh 0,25%)

25 gram: Rp64.987.000 (Rp65.149.468 setelah PPh 0,25%)

50 gram: Rp129.895.000 (Rp130.219.738 setelah PPh 0,25%)

100 gram: Rp259.712.000 (Rp260.361.280 setelah PPh 0,25%)

250 gram: Rp649.015.000 (Rp650.637.538 setelah PPh 0,25%)

500 gram: Rp1.297.820.000 (Rp1.301.064.550 setelah PPh 0,25%)

1.000 gram: Rp2.595.600.000 (Rp2.602.089.000 setelah PPh 0,25%)

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.447.500 (Rp1.451.119 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp2.805.000 (Rp2.812.013 setelah PPh 0,25%)

Harga Emas Batangan Selamat Idul Fitri