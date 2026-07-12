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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 12 Juli 2026: Cerah hingga Berawan Tebal Sepanjang Hari

Minggu, 12 Juli 2026 – 10:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 12 Juli 2026: Cerah hingga Berawan Tebal Sepanjang Hari - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca berawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal pada Minggu, 12 Juli 2026, mulai pagi hingga malam hari.

Kondisi serupa diperkirakan masih berlanjut hingga dini hari Senin, 13 Juli 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Minggu, 12 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 13 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diperkirakan tetap didominasi kondisi cerah hingga berawan tebal.

Sementara pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, langit diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Pada dini hari Senin, 13 Juli 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

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Dari sisi suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan memiliki suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius.

Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan berada pada kisaran suhu 26 hingga 34 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca Jabodetabek pada Minggu, 12 Juli 2026, didominasi cerah hingga berawan tebal. Suhu udara mencapai 34 derajat Celsius dengan angin 30km/jam
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