Prakiraan Cuaca Jawa Barat 12 Juli 2026: Cerah Seharian, Tasikmalaya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Minggu, 12 Juli 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga malam hari.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca harian, kondisi cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB diperkirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih didominasi cerah hingga cerah berawan.

Namun, masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi dalam skala lokal.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan tetap cerah hingga cerah berawan.

Sementara itu, dini hari hingga pukul 07.00 WIB diperkirakan cerah berawan.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celsius. Adapun tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 30 hingga 90 persen.