inDrive Resmi Pangkas Komisi Ojol Jadi 8 Persen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Platform layanan mobilitas global, inDrive, resmi membuat gebrakan baru di tanah air.

Mereka secara resmi menerapkan potongan atau komisi maksimal sebesar 8 persen untuk layanan roda dua atau ojek online.

Langkah berani ini diambil menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 532 Tahun 2026 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

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Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo menegaskan, penyesuaian ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam mendongkrak kesejahteraan para mitra pengemudi.

"Untuk memastikan keberlanjutan ekosistem industri transportasi online, kami mendukung penerapan kebijakan komisi yang progresif dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar secara menyeluruh," ujar Rio Aristo dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Menurut Rio, struktur tarif pada platform digital memang sudah seharusnya dibangun berdasarkan keseimbangan. Aspek keadilan bagi pengguna, mitra pengemudi, maupun pihak platform harus berjalan beriringan agar bisnis bisa berumur panjang.

Namun, demi menjaga ekosistem ojol yang lebih seimbang dan inklusif, inDrive juga berharap adanya lampu hijau dari pemerintah.

inDrive mendorong pemerintah memberikan langkah strategis pendukung, seperti subsidi bahan bakar (BBM) hingga berbagai skema insentif lainnya bagi para driver.