Jumat Sehat di PWI Kota Bogor, Dinkes Gelar Cek Kesehatan Gratis untuk Wartawan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menggelar layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi para awak media yang bertugas di Kota Bogor.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam agenda Jumat Sehat di Markas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Jumat (10/7/2026).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan insan pers yang memiliki mobilitas tinggi dan ritme kerja yang padat.

Menurut Erna, kondisi kesehatan wartawan perlu dijaga agar tetap prima dalam menjalankan tugas jurnalistik dan memberikan informasi kepada masyarakat.

"Ritme kerja teman-teman wartawan luar biasa, jadi harus dipastikan semuanya dalam kondisi sehat. Kami fasilitasi cek kesehatan gratis hari ini, dan insyaallah ke depannya akan kami adakan rutin setiap enam bulan sekali," ujar Erna.

Selain menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, Dinkes Kota Bogor juga menyerahkan bantuan tabung oksigen untuk ambulans gratis milik PWI Kota Bogor sebagai bentuk dukungan terhadap layanan sosial yang dijalankan organisasi tersebut.

Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan wartawan menjadi hal penting mengingat tingginya intensitas peliputan setiap hari.