KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital Ikut SIBS 2026 Bandung, Selangor Gencarkan Wisata Medis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Promosi Wisata Selangor, Malaysia, Tourism Selangor, terus memperkuat promosi wisata medis di Indonesia. Salah satu langkahnya dilakukan lewat keikutsertaan dalam Selangor International Business Summit (SIBS) @ ASEAN 2026 yang digelar di Bandung pada 9-10 Juli 2026.

Ajang itu dimanfaatkan Tourism Selangor untuk memperluas pasar Indonesia sekaligus mendukung kampanye Visit Selangor Year 2026 (VSY2026).

Salah satu rumah sakit yang ikut dibawa ke Bandung ialah KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital, rumah sakit swasta di bawah jaringan KPJ Healthcare Berhad yang telah melayani pasien lokal maupun internasional selama lebih dari tiga dekade.

Berlokasi di Ampang, Selangor, rumah sakit tersebut dikenal memiliki layanan kesehatan komprehensif dengan dukungan teknologi medis modern serta tenaga medis berpengalaman.

KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital menyediakan beragam layanan unggulan, mulai dari kardiologi, onkologi, ortopedi, neurologi, bedah umum, kesehatan wanita, pediatri, urologi, hingga medical check-up.

Rumah sakit itu juga memiliki sejumlah pusat layanan spesialis yang dirancang untuk memberikan perawatan terpadu sesuai kebutuhan pasien.

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Dengan fasilitas berstandar internasional serta pendekatan pelayanan yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien, KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital menjadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia yang mencari layanan kesehatan di Malaysia.

Melalui keikutsertaannya di SIBS @ ASEAN 2026 Bandung, KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital memperkenalkan berbagai layanan unggulannya kepada masyarakat Indonesia.