Selangor Lirik Pasar Bandung, Tawarkan Konsep Berobat Sekaligus Liburan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Negeri Selangor, Malaysia, makin serius menggarap pasar Indonesia. Salah satu yang dibidik ialah wisata medis atau medical tourism.

Promosi itu dilakukan lewat ajang Selangor International Business Summit (SIBS) @ ASEAN 2026 yang digelar di Hotel Pullman Bandung, 9-10 Juli 2026.

Melalui Tourism Selangor, Negeri Selangor membawa 14 exhibitor ke Bandung. Mereka terdiri dari rumah sakit bertaraf internasional, pelaku industri kesehatan, hingga sektor pariwisata.

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Langkah itu menjadi bagian dari strategi Selangor memperluas pasar Indonesia sekaligus mendukung kampanye Visit Selangor Year 2026 (VSY2026).

Sejumlah rumah sakit yang ikut ambil bagian di antaranya Ampang Puteri Specialist Hospital, Beacon Hospital, Cardiac Vascular Sentral Kuala Lumpur bersama PICASO Hospital, Kajang Plaza Medical Centre, KPJ Rawang Specialist Hospital, MSU Medical Centre, Selgate Specialist Hospital Rawang, Subang Jaya Medical Centre (SJMC), hingga Sunway Medical Centre.

Adapun dari sektor pariwisata, Selangor menghadirkan Association of Malaysian Spas (AMSPA), Le Méridien Petaling Jaya, Monkeys Canopy Resort, serta Wanita Berdaya Selangor (WBS).

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Beragam layanan ditawarkan kepada warga Bandung dan Jawa Barat. Mulai dari medical check-up, layanan jantung, ortopedi, pengobatan kanker, rehabilitasi, fertilitas atau IVF, wellness, hingga paket wisata yang dipadukan dengan hotel dan resort.

Tak sekadar membuka stan pameran, Tourism Selangor juga menggelar Medical Tourism Forum, sesi Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), media gathering, presentasi produk, hingga penandatanganan kerja sama strategis dengan mitra industri di Bandung.