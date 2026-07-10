DPUPR Depok Potong 200 Meter Kabel Udara di Jalan Kartini, Kawasan Makin Rapi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok melalui Bidang Bina Konstruksi kembali melanjutkan penataan utilitas dengan melakukan pemotongan kabel udara di ruas Jalan Kartini, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memotong kabel udara sepanjang sekitar 200 meter serta mengevakuasi tiang-tiang utilitas yang masih tersisa.

Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertata, aman, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik.

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Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan pemotongan kabel udara dilakukan pada ruas jalan sisi kanan, mulai dari turunan Grand Depok City (GDC) hingga Jembatan Dipo.

"Pada kegiatan kali ini, tim di lapangan berhasil melakukan pemotongan kabel udara dengan total panjang mencapai 200 meter.

Titiknya dari turunan Grand Depok City (GDC) sampai Jembatan Dipo di sisi kanan," ujar Yodi.

Ia menjelaskan, pekerjaan tersebut merupakan kelanjutan dari penataan utilitas di sisi kiri Jalan Kartini yang sebelumnya telah diselesaikan.

Menurut Yodi, untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas, pencabutan tiang utilitas dilakukan pada malam hari saat kondisi jalan relatif lebih lengang.