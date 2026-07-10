Harga Emas Antam Jumat 10 Juli 2026: Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Mengalami Kenaikan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipasarkan melalui Logam Mulia pada Jumat, 10 Juli 2026, mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dijual seharga Rp2.650.000 sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain pecahan 1 gram, harga emas 0,5 gram dipatok Rp1.250.000, sedangkan emas batangan 10 gram dibanderol Rp25.995.000.

Untuk pembelian yang dikenakan PPh 0,25 persen, harga menjadi sedikit lebih tinggi.

Berikut daftar harga emas batangan seperti dilansir dari laman logammulia.com.

0,5 gram: Rp1.250.000 (Rp1.378.438 setelah PPh)

1 gram: Rp2.650.000 (Rp2.656.625 setelah PPh)

2 gram: Rp5.240.000 (Rp5.253.100 setelah PPh)

3 gram: Rp7.835.000 (Rp7.854.588 setelah PPh)

5 gram: Rp13.025.000 (Rp13.057.563 setelah PPh)

10 gram: Rp25.995.000 (Rp26.059.988 setelah PPh)

25 gram: Rp64.862.000 (Rp65.024.155 setelah PPh)

50 gram: Rp129.645.000 (Rp129.969.113 setelah PPh)

100 gram: Rp259.212.000 (Rp259.860.030 setelah PPh)

250 gram: Rp647.765.000 (Rp649.384.413 setelah PPh)

500 gram: Rp1.295.320.000 (Rp1.298.558.300 setelah PPh)

1.000 gram (1 kilogram): Rp2.590.600.000 (Rp2.597.076.500 setelah PPh)

Selain emas batangan reguler, Logam Mulia juga menawarkan sejumlah produk edisi khusus.

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.445.000 (Rp1.448.613 setelah PPh)

1 gram: Rp2.800.000 (Rp2.807.000 setelah PPh)