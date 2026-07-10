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Harga Emas Antam Jumat 10 Juli 2026: Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Mengalami Kenaikan

Jumat, 10 Juli 2026 – 14:00 WIB
Harga Emas Antam Jumat 10 Juli 2026: Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Mengalami Kenaikan - JPNN.com Jabar
Harga emas Antam di Logam Mulia pada Jumat, 10 Juli 2026, mengalami kenaikan. Harga emas 1 gram kini mencapai Rp2.650.000, sedangkan emas 10 gram dibanderol Rp25.995.000. Berikut daftar harga emas dan perak terbaru. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipasarkan melalui Logam Mulia pada Jumat, 10 Juli 2026, mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dijual seharga Rp2.650.000 sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain pecahan 1 gram, harga emas 0,5 gram dipatok Rp1.250.000, sedangkan emas batangan 10 gram dibanderol Rp25.995.000.

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Untuk pembelian yang dikenakan PPh 0,25 persen, harga menjadi sedikit lebih tinggi.

Berikut daftar harga emas batangan seperti dilansir dari laman logammulia.com.

0,5 gram: Rp1.250.000 (Rp1.378.438 setelah PPh)
1 gram: Rp2.650.000 (Rp2.656.625 setelah PPh)
2 gram: Rp5.240.000 (Rp5.253.100 setelah PPh)
3 gram: Rp7.835.000 (Rp7.854.588 setelah PPh)
5 gram: Rp13.025.000 (Rp13.057.563 setelah PPh)
10 gram: Rp25.995.000 (Rp26.059.988 setelah PPh)
25 gram: Rp64.862.000 (Rp65.024.155 setelah PPh)
50 gram: Rp129.645.000 (Rp129.969.113 setelah PPh)
100 gram: Rp259.212.000 (Rp259.860.030 setelah PPh)
250 gram: Rp647.765.000 (Rp649.384.413 setelah PPh)
500 gram: Rp1.295.320.000 (Rp1.298.558.300 setelah PPh)
1.000 gram (1 kilogram): Rp2.590.600.000 (Rp2.597.076.500 setelah PPh)

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Selain emas batangan reguler, Logam Mulia juga menawarkan sejumlah produk edisi khusus.

Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.445.000 (Rp1.448.613 setelah PPh)
1 gram: Rp2.800.000 (Rp2.807.000 setelah PPh)

Harga emas Antam di Logam Mulia pada Jumat, 10 Juli 2026, mengalami kenaikan. Harga emas 1 gram kini mencapai Rp2.650.000
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