72 Gempa Bumi Guncang Jawa Barat Selama Juni 2026

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung mencatat sebanyak 72 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya sepanjang Juni 2026.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung, Edi Wibowo, mengatakan gempa bumi yang terjadi selama periode tersebut memiliki magnitudo yang bervariasi, mulai dari magnitudo 1 hingga magnitudo 3,9.

"Dari 72 kali kejadian, guncangan gempa bumi terbesar yang tercatat adalah 3,9 magnitudo dan yang terkecil 1 magnitudo," kata Edi Wibowo.

Berdasarkan kedalaman pusat gempa, BMKG mencatat sebanyak 60 kejadian merupakan gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 kilometer. Sementara 12 kejadian lainnya memiliki kedalaman antara 60 hingga 300 kilometer.

"Sepanjang periode bulan Juni terdapat lima kali gempa bumi yang dirasakan," ujar Edi.

Dari sisi lokasi hiposenter, BMKG mencatat 38 gempa bumi berpusat di laut, sedangkan 34 gempa bumi lainnya berpusat di daratan.

Baca Juga: Respons Wagub Erwan Soal Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda

Salah satu gempa yang dirasakan masyarakat terjadi di Kabupaten Cianjur pada Sabtu, 6 Juni 2026. Gempa tersebut memiliki magnitudo 3,5 dan guncangannya dirasakan hingga wilayah Kabupaten Sukabumi.

Menurut Edi, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut termasuk kategori gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.