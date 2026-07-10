Pemkab Bekasi Salurkan 330 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi.

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Perumda Tirta Bhagasasi, Hasan Basri, mengatakan pada hari tersebut pihaknya mendistribusikan sebanyak 20.000 liter air bersih menggunakan empat mobil tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter.

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"Khusus hari ini distribusi sebanyak empat mobil tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter untuk warga terdampak di Desa Ridogalih dan Ridomanah, Kecamatan Cibarusah," kata Hasan Basri.

Ia menjelaskan, Perumda Tirta Bhagasasi menyediakan pasokan air bersih dari kantor cabang pelayanan terdekat, sementara armada pengangkut disiapkan oleh BPBD dan PMI Kabupaten Bekasi.

Menurut Hasan, sejak penyaluran dimulai pada 9 Juni 2026 hingga saat ini, total bantuan air bersih yang telah didistribusikan mencapai 330.000 liter.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 220.000 liter diangkut menggunakan armada truk tangki milik BPBD Kabupaten Bekasi, sedangkan 110.000 liter lainnya didistribusikan melalui armada PMI Kabupaten Bekasi.

Bantuan air bersih disalurkan kepada warga di sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan, meliputi Desa Nagasari di Kecamatan Serang Baru, serta Desa Ridogalih dan Desa Ridomanah di Kecamatan Cibarusah.