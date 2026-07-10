Prakiraan Cuaca Jabodetabek 10 Juli 2026: Cerah hingga Berawan Tebal Sepanjang Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat, 10 Juli 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sejak pagi hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Jumat, 10 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 11 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan tetap didominasi cerah hingga berawan tebal.

Aktivitas masyarakat di luar ruangan diprakirakan dapat berlangsung dengan kondisi cuaca yang relatif kondusif.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, langit Jabodetabek diprakirakan masih berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, memasuki dini hari pada Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan memiliki suhu berkisar 18 hingga 32 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius.