Prakiraan Cuaca Jawa Barat 10 Juli 2026: Mayoritas Wilayah Cerah, Pangandaran Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Jumat, 10 Juli 2026, didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Meski demikian, masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran diminta mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada malam hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, umumnya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diperkirakan masih didominasi cerah hingga cerah berawan sehingga aktivitas masyarakat di luar ruangan relatif tidak terganggu oleh hujan.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran.

Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada dini hari, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB.

Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan, sementara hujan ringan masih berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran.

Adapun suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 40 hingga 95 persen.