Disrumkim Depok Targetkan DOS Tahap III Rampung Sebelum Upacara HUT RI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok mempercepat pembangunan Depok Open Space (DOS) Tahap III yang berada di kawasan Balai Kota Depok.

Salah satu pekerjaan utama yang tengah dilakukan ialah penggantian lapangan dari rumput alami menjadi rumput sintetis.

Pembangunan tersebut ditargetkan rampung sebelum pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Depok pada 17 Agustus 2026.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin, mengatakan penggunaan rumput sintetis dipilih karena dinilai lebih praktis, ekonomis, dan membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan rumput alami.

"Pekerjaan rumput sintetis pada lapangan utama dimulai dari tahap awal, yaitu pekerjaan galian atau pengupasan tanah setebal 23 sentimeter. Pengupasan bertujuan untuk menentukan level dasar pekerjaan berikutnya," ujar Adnan.

Ia menjelaskan, pembangunan lapangan seluas 1.818 meter persegi itu saat ini terus dikebut agar dapat dimanfaatkan sesuai jadwal.

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"Ya, sedang kami kebut karena akan segera digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang," katanya.

Adnan menambahkan, pemasangan rumput sintetis dilakukan dengan mengikuti standar teknis yang berlaku.