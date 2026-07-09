Kota Bogor Resmi Miliki Perda Ekonomi Kreatif, Siap Dukung Pelaku Usaha

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum sekaligus pedoman strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor pada Selasa (7/7/2026).

Wali Kota Bogor, , menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bogor atas pembahasan hingga persetujuan Raperda tersebut menjadi Perda.

Menurut Dedie, lahirnya Perda Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif didasari oleh pentingnya sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain mendorong inovasi dan kreativitas, sektor ini juga dinilai mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

"Dengan adanya Peraturan Daerah ini, menegaskan komitmen untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota kreatif yang berdaya saing nasional maupun global, berakar pada budaya lokal, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Dedie.

Ia menjelaskan, Perda tersebut mengatur secara komprehensif berbagai kewenangan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif.