Pos Indonesia Gandeng Unpad, Alumni Bisa Urus Pengiriman Dokumen Akademik Lebih Mudah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) memperkuat kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Rektorat Unpad, Kampus Jatinangor, Senin (6/7/2026).

Kolaborasi itu menjadi langkah strategis Pos Indonesia dalam memperluas layanan logistik ke sektor pendidikan, sekaligus mendukung kebutuhan operasional kampus.

Dalam penandatanganan tersebut, Unpad diwakili Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran Prof Rizky Abdulah mewakili Rektor Unpad Prof Arief Sjamsulaksan Kartasasmita.

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Sementara dari Pos Indonesia hadir Deputy Executive Vice President Regional 3 Bandung Imam Fahrudi mewakili Executive Vice President Regional 3 Rian Syahariany.

Kerja sama yang diteken mencakup berbagai potensi kolaborasi, mulai dari bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga pemanfaatan produk dan layanan kedua belah pihak.

Adapun PKS yang ditandatangani secara khusus mengatur pemanfaatan layanan kiriman surat, paket, dokumen, serta layanan logistik Pos Indonesia untuk mendukung kebutuhan operasional Unpad.

Salah satu implementasi awal kerja sama itu ialah layanan pengiriman dokumen akademik, seperti legalisasi ijazah, transkrip akademik, hingga surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip.

Layanan tersebut diharapkan memudahkan distribusi dokumen akademik kepada alumni Unpad di berbagai daerah dengan proses yang lebih aman dan efisien.