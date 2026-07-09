Respons Pusdikif soal Ledakan Mortir di Ciparang Bandung Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) membantah dugaan ledakan mortir yang menewaskan tiga warga di Kampung Ciparang, Kabupaten Bandung Barat, terjadi di area latihan militer.

Komandan Pusdikif (Danpusdikif) Brigjen TNI Zaipul Rahman mengatakan, lokasi ledakan berada di rumah warga.

"Bukan, tidak benar itu. Itu terjadi di Kampung Ciparang, bukan di Pusdikif. Di rumah penduduk, bukan di tempatnya Pusdikif," kata Zaipul saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).

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Ia menyebut, kawasan latihan di Cipatat digunakan oleh berbagai satuan TNI, bukan hanya Pusdikif. Sehingga mortir tersebut menurutnya belum tentu milik Pusdikif.

"Daerah latihan Pusdikif Cipatat itu digunakan bukan hanya untuk Pusdikif saja. Tetapi semua satuan jajaran TNI menembak di Pusdikif. Ada Puspenerbad menggunakan heli nembak di Cipatat, kemudian ada dari Kavaleri, Yonkav 9, Yonkav 7, Pusdikav itu nembak di Pusdikif," ujarnya.

Ia mengklaim setiap pelaksanaan latihan selalu mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Sebelum latihan dimulai, pihaknya telah memperingatkan warga agar tidak memasuki area latiha.

"itu yang pertama adalah prosedurnya memberikan peringatan sirene selama lima kali. Memberikan sirene selama lima kali supaya masyarakat tidak masuk daerah latihan," ucapnya.

Selain membunyikan sirene, Pusdikif juga berkoordinasi dengan pengurus lingkungan di sekitar lokasi latihan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan latihan penembakan.