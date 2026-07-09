Daftar Harga Emas dan Perak Antam 9 Juli 2026 Lengkap, Pecahan 0,5 Gram hingga 1.000 Gram
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 9 Juli 2026, kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya pelaku investasi logam mulia.
Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan dengan berat 1 gram dibanderol sebesar Rp2.633.000 sebelum pajak.
Sementara itu, harga emas 0,5 gram dipatok Rp1.366.500, sedangkan emas batangan 10 gram dijual Rp25.825.000.
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Untuk pembelian dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi sedikit lebih tinggi.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus.
Untuk Emas Batangan Gift Series, harga 0,5 gram dipatok Rp1.436.500 dan ukuran 1 gram dijual Rp2.783.000 sebelum pajak.
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Sementara itu, Emas Batangan Selamat Idulfitri ukuran 5 gram dibanderol Rp13.913.000.
Adapun Emas Batangan Imlek dijual dengan harga Rp21.918.800 untuk ukuran 8 gram dan Rp238.401.600 untuk ukuran 88 gram.
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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