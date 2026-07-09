Rumah Dua Lantai di Mampang Depok Hangus Terbakar, Satu Petugas Damkar Terluka

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rumah dua lantai yang juga difungsikan sebagai tempat usaha di Jalan Damai, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, hangus terbakar pada Rabu (8/7) malam.

Dalam proses pemadaman, seorang petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tessy Haryati, mengatakan rumah yang terbakar merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi usaha.

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Setelah menerima laporan kebakaran, DPKP Kota Depok langsung mengerahkan personel dari sejumlah pos pemadam menuju lokasi kejadian.

"Kami menurunkan 21 personel, yang terdiri dari Pos Wali Kota enam personel, Mako empat personel, UPT Cinere tujuh personel, dan UPT Cipayung empat personel," kata Tessy, Kamis (9/7).

Menurut Tessy, proses pemadaman berlangsung sekitar dua jam hingga api berhasil dikendalikan dan tidak merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Berdasarkan keterangan sejumlah warga, dugaan sementara sumber api berasal dari area pengolahan minyak jelantah yang berada di dalam rumah tersebut dan saat kejadian ditinggalkan oleh pemiliknya.

"Kesaksian dari warga sekitar, dugaan api awal berasal dari tempat pengolahan minyak jelantah yang ditinggal oleh pemilik rumah," ujarnya.