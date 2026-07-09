Prakiraan Cuaca Jabodetabek 9 Juli 2026: Cerah Berawan Tebal, Suhu Maksimal 34 Derajat Celsius

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan pada Kamis (9/7/2026).

Memasuki siang dan sore, kondisi cuaca di sebagian wilayah diperkirakan berubah menjadi berawan tebal, namun secara umum masih kondusif untuk aktivitas masyarakat.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis, 9 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 10 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00-13.00 WIB diprakirakan cerah hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Pada malam hari, pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, pada dini hari Jumat (10/7/2026) pukul 01.00-07.00 WIB, cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan tebal.

Untuk suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celsius.

Adapun wilayah Jabodetabek lainnya memiliki suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 44 hingga 92 persen.