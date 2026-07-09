Prakiraan Cuaca Jawa Barat 9 Juli 2026, Cerah Sepanjang Hari Disertai Potensi Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Kamis (9/7/2026) diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga sore hari.

Memasuki malam dan dini hari, langit diperkirakan tetap cerah hingga berawan.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hari pukul 07.00-13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan.

Kondisi serupa diprakirakan masih berlangsung pada siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00-19.00 WIB.

Masyarakat dapat memanfaatkan kondisi cuaca yang relatif baik untuk beraktivitas di luar ruangan dengan tetap memperhatikan perkembangan cuaca setempat.

Pada malam hari, pukul 19.00-01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga berawan.

Sementara itu, pada dini hari hingga pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca masih didominasi cerah hingga berawan.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 40 hingga 95 persen.