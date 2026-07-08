SureColor SC-F20030 Resmi Meluncur, Epson Bidik Industri Tekstil Digital Indonesia

jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson Indonesia memperkuat portofolio solusi percetakan tekstil industri dengan meluncurkan printer dye-sublimation SureColor SC-F20030 pada ajang Surabaya Printing Expo (SPE) 2026.

Peluncuran printer berukuran 76 inci tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung transformasi industri tekstil nasional menuju proses produksi yang lebih digital, cepat, dan berkelanjutan.

Peluncuran SureColor SC-F20030 dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap teknologi pencetakan yang mampu menghadirkan produktivitas tinggi sekaligus fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam.

Berdasarkan laporan Epson-IDC Digital Textile Printing Trends in Southeast Asia, teknologi digital dye-sublimation dinilai mampu mendorong pertumbuhan pendapatan penyedia layanan cetak hingga delapan kali lebih cepat dibandingkan metode sablon konvensional.

Teknologi tersebut juga membuka peluang pada segmen bernilai tambah, seperti pakaian olahraga, fesyen, dekorasi interior, hingga alas kaki.

Head of Vertical Business Epson Indonesia, Ario Aditya, mengatakan transformasi digital di sektor tekstil telah menjadi kebutuhan untuk menjaga daya saing industri.

"Transformasi digital di industri tekstil bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menjaga daya saing. Pelaku industri kini dituntut mampu memproduksi lebih cepat, lebih fleksibel, dan tetap menjaga kualitas secara konsisten. Di Epson, kami terus mengembangkan inovasi yang membantu pelanggan menghadapi perubahan tersebut, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjalankan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Epson, SureColor SC-F20030 dirancang untuk memenuhi kebutuhan produsen tekstil maupun penyedia layanan print-on-demand yang membutuhkan performa tinggi, kualitas cetak yang konsisten, serta kemampuan beroperasi secara berkelanjutan dalam skala produksi besar.