Main Bola Berujung Petaka, Remaja di Depok Jatuh ke Jurang 5 Meter hingga Alami Patah Tulang
jabar.jpnn.com, DEPOK - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok mengevakuasi seorang remaja laki-laki berinisial MT (14 tahun) yang terjatuh ke jurang sedalam sekitar lima meter di wilayah Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tessy Haryati, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (5/7) sekitar pukul 16.55 WIB.
"Anak jatuh ke jurang setinggi kurang lebih 5 meter. Info dari temannya, pasien sempat pingsan," kata Tessy pada Rabu (8/7).
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Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diterima petugas, kejadian bermula saat korban bermain sepak bola bersama teman-temannya.
Bola yang digunakan bermain terjatuh ke dasar jurang sehingga korban berusaha mengambilnya.
"Korban sedang main bola, bola jatuh ke jurang, dia lompat ke dalam jurang untuk ambil bola, ternyata dalam dan jatuh," ujarnya.
Setelah menerima laporan, petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok segera menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi.
Korban akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 21.15 WIB setelah petugas melakukan upaya penyelamatan di lokasi kejadian.
Remaja berusia 14 tahun di Depok terjatuh ke jurang sedalam 5 meter saat mengambil bola. Korban berhasil dievakuasi Damkar dan mengalami patah tulang kaki kiri
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